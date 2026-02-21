Deterioros
El BNG alerta del deterioro del Camiño da Foguetería por el tránsito hacia A Graña
La formación denuncia un uso como vertedero y daños en el asfaltado
El BNG de Poio alertó de un deterioro creciente en el Camiño da Foguetería, la vía que comunica el cruce de Albar con Campelo, que atribuye al tránsito continuo de vehículos hacia la parcela de A Graña, actualmente utilizada como vertedero. Según la formación, la entrada y salida diaria de coches, furgonetas y camiones estaría cuarteando el asfaltado, un daño que se habría agravado en las últimas semanas por las lluvias.
La parcela de A Graña, de alrededor de 40.000 metros cuadrados, fue adquirida con la previsión de albergar un centro de salud, un pabellón y dotaciones culturales. El Bloque sostiene que el solar se encuentra en estado de abandono y sin mantenimiento, y que su situación actual evidencia la falta de avances en el desarrollo urbanístico de la zona y, en particular, en la construcción del ambulatorio proyectado.
Entre las críticas, el BNG señala que no se habrían impulsado los trámites necesarios para activar el Plan Especial que permitiría desarrollar esos terrenos, ni se habrían gestionado las conexiones viarias con la PO-308. La formación afirma que estas actuaciones serían clave tanto para desbloquear el proyecto sanitario como para mejorar los accesos a Campelo, además de configurar el entorno como un nuevo foco de centralidad municipal con más equipamientos e infraestructuras.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo