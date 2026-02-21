El BNG alerta del deterioro del Camiño da Foguetería por el tránsito hacia A Graña

El BNG de Poio alertó de un deterioro creciente en el Camiño da Foguetería, la vía que comunica el cruce de Albar con Campelo, que atribuye al tránsito continuo de vehículos hacia la parcela de A Graña, actualmente utilizada como vertedero. Según la formación, la entrada y salida diaria de coches, furgonetas y camiones estaría cuarteando el asfaltado, un daño que se habría agravado en las últimas semanas por las lluvias.

La parcela de A Graña, de alrededor de 40.000 metros cuadrados, fue adquirida con la previsión de albergar un centro de salud, un pabellón y dotaciones culturales. El Bloque sostiene que el solar se encuentra en estado de abandono y sin mantenimiento, y que su situación actual evidencia la falta de avances en el desarrollo urbanístico de la zona y, en particular, en la construcción del ambulatorio proyectado.

Noticias relacionadas

Entre las críticas, el BNG señala que no se habrían impulsado los trámites necesarios para activar el Plan Especial que permitiría desarrollar esos terrenos, ni se habrían gestionado las conexiones viarias con la PO-308. La formación afirma que estas actuaciones serían clave tanto para desbloquear el proyecto sanitario como para mejorar los accesos a Campelo, además de configurar el entorno como un nuevo foco de centralidad municipal con más equipamientos e infraestructuras.