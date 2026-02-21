Obras
Actuaciones para mejorar el acceso al campo de fútbol de Salcedo
Las obras, con un presupuesto de 43.567 euros, reforzarán el firme y el drenaje del camino, tras meses de demora por el mal tiempo
C. P. C.
El Concello de Pontevedra iniciará en breve las obras para mejorar el acceso al nuevo campo de fútbol de Salcedo, retrasadas hasta ahora por las inclemencias meteorológicas. Las concelleiras María José Abilleira y Anabel Gulías visitaron ayer la zona acompañadas por representantes de la empresa adjudicataria, E.C. Casas, para ultimar el comienzo de una actuación de 43.567 euros centrada en el firme y el drenaje del camino.
La mejora se ejecutará sobre el trazado existente, en 5.660 m² cedidos por la Comunidad de Montes, y completa el proyecto del campo, reactivado tras la quiebra de la primera adjudicataria. La instalación, ya en funcionamiento, cuenta con césped artificial y edificios de servicios como vestuarios, enfermería y grada.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Deshumidificadores al rescate
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo