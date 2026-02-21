Actuaciones para mejorar el acceso al campo de fútbol de Salcedo

El Concello de Pontevedra iniciará en breve las obras para mejorar el acceso al nuevo campo de fútbol de Salcedo, retrasadas hasta ahora por las inclemencias meteorológicas. Las concelleiras María José Abilleira y Anabel Gulías visitaron ayer la zona acompañadas por representantes de la empresa adjudicataria, E.C. Casas, para ultimar el comienzo de una actuación de 43.567 euros centrada en el firme y el drenaje del camino.

La mejora se ejecutará sobre el trazado existente, en 5.660 m² cedidos por la Comunidad de Montes, y completa el proyecto del campo, reactivado tras la quiebra de la primera adjudicataria. La instalación, ya en funcionamiento, cuenta con césped artificial y edificios de servicios como vestuarios, enfermería y grada.