Más de 370.000 euros para la conservación del Palacete de las Mendoza

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer el proyecto para destinar algo más de 370.000 euros a obras de conservación del Palacete de las Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, una intervención necesaria para garantizar la preservación de un edificio histórico de Pontevedra, que alberga la sede central de Turismo Rías Baixas. Se trata de un espacio emblemático que, según señaló el presidente provincial, Luis López, «forma parte de nuestra identidad y también de la imagen que proyectamos de la provincia».

Las actuaciones previstas permitirán resolver las patologías existentes y evitar un deterioro mayor tanto en los elementos de la fachada, como en los espacios interiores, además de mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad del edificio e intervenir sobre el cierre perimetral de la parcela, que presenta un estado avanzado de deterioro.

Por otra parte, la Diputación aprobó la contratación para la ejecución de +Xuntas 2026 y 2027, que cuenta con un presupuesto de 690.000 euros. El programa provincial «es ya un clásico de esta casa», que ofrece cada año talleres para apoyar el desarrollo de las mujeres.