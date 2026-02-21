167 cirugías aplazadas por la huelga médica
Las cuatro jornadas de huelga de médicos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés tuvieron como consecuencia la suspensión de 167 cirugías, 3.324 consultas hospitalarias, 1.707 consultas de Atención Primaria y 120 pruebas. Se trata de un paro que realizan los facultativos relativo al Estatuto Marco del Gobierno central.
