La Xunta reafirma su compromiso con la vivienda pública en la ciudad

La promoción de 53 viviendas públicas prevista en los terrenos de Tafisa centró ayer la visita de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, a Pontevedra. Junto al presidente local del PP, Rafa Domínguez, y la concelleira y senadora Pepa Pardo, recorrió el lugar en el que la Xunta de Galicia promueve una actuación que contará con una inversión estimada en 10 millones de euros.

Prado enmarcó este proyecto dentro de los objetivos autonómicos de vivienda pública para la legislatura. La dirigente popular recordó el compromiso anunciado en campaña de duplicar el número de viviendas públicas, pasando de 4.000 a 8.000, y añadió que la previsión que maneja el Ejecutivo gallego es ampliar esa meta hasta 10.000 viviendas públicas en 2030, con «la mayor parte» de los proyectos ya en marcha, según sostuvo.

En clave local, Rafa Domínguez aportó un balance de actuaciones vinculadas a vivienda pública en Pontevedra. De acuerdo con las cifras facilitadas por el PP, en la ciudad habría 74 viviendas en construcción, 56 ya adjudicadas, 48 licitadas y 122 en proyecto. El portavoz municipal defendió que el incremento del parque público resulta «necesario» para aliviar las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre población joven, y situó la intervención de Tafisa como una de las actuaciones destacadas.

Durante la comparecencia, el PP también introdujo su valoración sobre la política estatal de vivienda. Prado criticó la gestión del Gobierno central y, en particular, la Ley estatal de vivienda, al considerar que genera inseguridad en el mercado del alquiler y «desprotege» a los propietarios. Estas afirmaciones se enmarcaron en un discurso en el que la formación contrapuso su estrategia autonómica de incremento de vivienda pública con la normativa estatal vigente.

La visita sirvió además para hacer balance político al cumplirse dos años de la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda al frente de la Xunta. Prado aseguró que el Gobierno gallego mantiene como prioridades cuestiones como la vivienda y la sanidad, y aprovechó la ocasión para respaldar el liderazgo local de Rafa Domínguez en Pontevedra, con referencias a la necesidad de «cambio» en la ciudad.

Por último, la secretaria xeral del PPdeG aludió a los actos vandálicos sufridos por sedes del Partido Popular en Galicia y reclamó una condena expresa de estos hechos, que calificó de violentos. La dirigente cerró su intervención insistiendo en la idea de que la ampliación de vivienda pública, con proyectos como el de Tafisa, es una de las palancas con las que la Xunta pretende responder a uno de los principales problemas señalados por la ciudadanía. n