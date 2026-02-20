Las viudas alegres del Equipo Ja ganan el Concurso de Murgas 2026

Las viudas alegres de la murga Equipo Ja se han alzado con el primer premio del Concurso de Murgas del Entroido 2026 de Pontevedra. Y lo han hecho con holgura, al recibir 70 puntos por su representación de la nueva vida una vez libres del "peso" del matrimonio. Salir con las amigas a divertirse y disfrutar de la mítica Discoteca La Luna es el mejor de los planes. Y así lo dejaron claro sobre el escenario en el Pazo da Cultura. Su premio conlleva una cantidad económica de 1.200 euros.

Los siguientes fueron los de Val do Lérez, con 65 puntos y un segundo premio de 1.050 euros.

Las integrantes de la murga femenina de O Grove Tropa de Moncha a Caralla consiguieron el tercer puesto con 59 puntos y 800 euros, mientras que los de Naveira se llevan 750 euros con el cuarto premio que les adjudicaron sus 57 puntos.

Cierra el listado de ganadores de este año la agrupación de O Grove Jana de Leria: 56 puntos y 400 euros en premio.

XXIX Mostra da Parodia

El Entroido todavía no se acaba. Esta noche, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar en las calles y plazas de Pontevedra la XXIX Mostra da Parodia. Participan Os do Val do Lérez (Praza da Peregrina), Vamos a Todo (Praza da Ferrería), los pregoneros de este año Os das Pistas (Casa Alcalde), Equipo Ja (Praza de Ourense), Parodia PTV (ante el Liceo Casino), Las Flores del Carnaval (Praza da Ferrería), Cor Café (Praza de Curros Enríquez), Os da Caña (Soportales) y Contos de Galerna (ante el Teatro Principal).

La entrega de premios será a las 00 horas.

Además, mañana sábado se pondrá fin al carnaval pontevedrés con el velatorio, funeral y entierro del Loro Ravachol, a partir de las seis de la tarde y con cremación tras la procesión de las nueve de la noche.