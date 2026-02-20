Vilaboa trabaja en la prevención de incendios forestales

El Concello de Vilaboa ha reforzado su Departamento de Medio Ambiente con la incorporación de un técnico interino y de un contrato de formación de un año de duración, con el objetivo prioritario de trabajar en la gestión de la biomasa con carácter preventivo. Con esta medida, el gobierno local da un paso decisivo para mejorar la seguridad del vecindario y reducir el riesgo de incendios forestales en los núcleos más vulnerables del municipio.

El nuevo equipo, formado por Miguel Vilas Aguete y André Barciela, centrará su labor inicial en los lugares de Sobreira, Vilar y A Graña, tres zonas consideradas prioritarias por su elevada exposición tanto a fuegos como a las consecuencias de los últimos temporales. El trabajo de este equipo está directamente coordinado por el alcalde, César Poza.