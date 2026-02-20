Tortura diaria del camión de la basura a los vecinos de A Perla de Sanxenxo

Totalmente desesperados están los vecinos de la Rúa da Perla de Sanxenxo por el ruido que genera el camión de la basura a diario cuando pasa por la vía, en un horario de madrugada en el que es inevitable que les despierte: entre las cinco y media y las siete de la madrugada. Han decidido denunciar el caso en la prensa ante la indefensión que sienten con el Concello, al que ya han acudido en varias ocasiones, según afirman, y de quien no obtienen solución a su problema.

La cuestión es que el camión de la basura pasa por su calle en un horario muy crítico de la ronda nocturna, «despertándonos en las últimas horas del sueño previo a levantarte, por lo que ya no duermes más a lo mejor desde las cinco y media de la madrugada».

Denuncian que como son contenedores semisubterráneos el ruido es mayor del habitual por el compresor utilizado y que, además, también se recogen los residuos reciclables a esa hora. «Lo del cristal es lo peor, ya que el ruido despierta al sueño más profundo», se lamentan.

«Dimos queja al concelleiro de Medio Ambiente y no nos da solución, porque dice que es el horario que nos toca a nosotros y que a otra hora no se puede por el tráfico. Tanto hablan de controlar la contaminación acústica, pero esto no lo consideran como tal», se quejan los vecinos. «El Concello tiene que velar por el bienestar y descanso de todos», recuerdan.

Asimismo, señalan que los residuos de reciclaje «van al mismo camión todos». «Anuncian una subida de las tasas de la basura, pero después no se recicla lo que el ciudadano sí separa», critican.