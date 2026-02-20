Tenorio vuelve a las clases con normalidad y con un comedor provisional

La actividad lectiva se retomó con normalidad en el Colexio Plurilingüe de Tenorio tras el incendio sucedido la semana pasada. Desde ayer, anuncian que también se ofrece «un servicio provisional de comedor con cátering», tanto en este centro como en el Instituto de Cotobade.

Coincidiendo con la vuelta a las aulas, la Xunta de Galicia, el Concello de Poio, la dirección del colegio, los técnicos y las empresas de limpieza y obras se reunieron para coordinar los próximos trabajos.

Explican que se limpiarán cocina y comedor, se instalará el falso techo del vestíbulo, se retirará la cubierta del almacén y se reactivará la calefacción.