Educación
Tenorio vuelve a las clases con normalidad y con un comedor provisional
H. D.
Cerdedo-Cotobade
La actividad lectiva se retomó con normalidad en el Colexio Plurilingüe de Tenorio tras el incendio sucedido la semana pasada. Desde ayer, anuncian que también se ofrece «un servicio provisional de comedor con cátering», tanto en este centro como en el Instituto de Cotobade.
Coincidiendo con la vuelta a las aulas, la Xunta de Galicia, el Concello de Poio, la dirección del colegio, los técnicos y las empresas de limpieza y obras se reunieron para coordinar los próximos trabajos.
Explican que se limpiarán cocina y comedor, se instalará el falso techo del vestíbulo, se retirará la cubierta del almacén y se reactivará la calefacción.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Historia en ruinas: la Granja de los Jesuitas
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo