Primavera de rock, raíz y flamenco

Pontevedra se prepara para vivir un trimestre donde la música será la gran protagonista. El Concello ha diseñado una programación cultural que apuesta por la diversidad, abarcando desde el minimalismo acústico y el nuevo flamenco hasta la vanguardia de la música de raíz. Según detalló el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, se trata de una oferta variada y pensada para públicos muy amplios, conformada por nueve propuestas de primer nivel que mantendrán las infraestructuras culturales de la ciudad funcionando a pleno rendimiento.

El recinto abrirá sus puertas a los formatos más íntimos y a figuras consagradas del panorama nacional. El 14 de marzo será el turno de Sés. La artista gallega llega con su gira Nadando na incerteza, un proyecto en formato acústico diseñado para ceder todo el protagonismo a la fuerza y lírica de sus letras (entradas en Ataquilla).

El fin de semana del 24 y 25 de abril será «realmente intenso» en la ciudad, avanzó Demetrio Gómez. Primero, el Pazo vibrará con el talento de Yerai Cortés, una de las figuras más prominentes del nuevo flamenco que llega a Pontevedra en un año inmejorable tras su éxito en los Goya. Le seguirá, el día 25, el cántabro Nando Agüeros, quien ofrecerá un repaso casi minimalista a sus grandes éxitos acompañado de piano, guitarra y acordeón (entradas en Ataquilla).

Yerai Cortés / Ricardo Rubio - Europa Press

Para cerrar este trimestre en este espacio, el 6 de mayo aterrizará Revólver con su gira del álbum LA 03 010, un homenaje de Carlos Goñi al barrio en el que se crio. Según el propio autor, presentará el trabajo más complejo y laborioso de su carrera, avalado por excelentes críticas (entradas en Ataquilla).

Por su parte, el Teatro Principal se convertirá en el laboratorio perfecto para explorar la reinvención de la música tradicional, combinando la herencia cultural con lenguajes puramente contemporáneos. El 25 de abril, Aida Tarrío y Raül Refree se unirán en Gala e o Diluvio, un viaje que parte de las canciones tradicionales gallegas para evolucionar hacia territorios sonoros inexplorados.

Fillas de Cassandra. | F. C. / MAR MATO

Semanas después, el 15 de mayo, Karmento tomará el relevo siguiendo la misma estela de modernizar la raíz, pero en este caso desde la tradición manchega, presentando la gira de despedida de su aclamado disco La Serrana. A continuación, el 22 de mayo llegará el turno de Fran Sieira con el espectáculo Benquerer, donde se acompaña del dúo gallego Caamaño&Ameixeiras y donde la danza tradicional da un paso más allá para reflexionar sobre el autocuidado emocional a través de nuevos lenguajes corporales (entradas a la venta el próximo día 25 en Ataquilla).

Como broche de oro antes de dar paso a la programación estival, el 30 de mayo el Principal acogerá el concierto conjunto de Carla Lourdes y Javier Lago, una propuesta fresca que hace especial ilusión al Concello, como reconoció el concejal de Cultura, tras su exitoso paso por el festival Río Verbena.

Se espera que la cita más multitudinaria de todo el ciclo tenga lugar en el Recinto Feiral. El 9 de mayo a las 22 horas, Fillas de Cassandra protagonizarán el gran evento del trimestre. Tras un año alejadas de los escenarios, el aclamado dúo ha elegido Pontevedra para el estreno de su nuevo y esperado espectáculo, Tertúlia (entradas ya disponibles en Woutick.com). De este modo, la Boa Vila se prepara para tejer esta primavera una red musical donde convergen las figuras emergentes más potentes de la escena gallega con grandes nombres del panorama estatal.