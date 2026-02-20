El PP define las cuentas municipales como «continuistas y caducas»

El Grupo Municipal del Partido Popular en Pontevedra ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026, que calificó como «continuista, caduco y hecho por gente del pasado». Según el PP, las cuentas no incorporan medidas «de calado» y mantienen líneas de gasto que, a su juicio, no responden a los principales retos de la ciudad.

El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, sostiene que el documento «carece de ambición» y no define un modelo de ciudad para los próximos años. En su valoración, considera que el proyecto reduce partidas que califica de estratégicas y, al mismo tiempo, mantiene la actual presión fiscal.

Además, el dirigente popular subrayó que la aprobación inicial del Presupuesto está prevista para el 23 de febrero, lo que situaría su entrada en vigor en torno a principios de abril. «Eso significa que se han perdido al menos tres meses del ejercicio presupuestario», apuntó.

Entre los apartados que destaca la formación, figura el programa de Ordenación del Tráfico, que pasa de 1,2 millones de euros a 873.000 euros. Para Domínguez, esta bajada implica menos margen para actuaciones ligadas a movilidad, señalización, seguridad vial y organización del tráfico.

El PP también señala el descenso del presupuesto de Fomento del Empleo, de 1,6 millones a 1,3 millones de euros. La oposición interpreta este recorte como una menor prioridad para las políticas de dinamización económica y de generación de oportunidades laborales.

Además, los populares apuntan a ajustes en partidas vinculadas a parques y medio natural, y consideran que no se refuerzan de manera suficiente ámbitos como el mantenimiento urbano, la seguridad o la participación ciudadana.

En materia de vivienda y planificación, Domínguez vuelve a situar el foco en la tramitación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El PP recuerda que el actual planeamiento data de 1989 y defiende que la actualización es necesaria para facilitar suelo y, con ello, impulsar oferta residencial.

La formación añade que la carga fiscal se mantiene sin que, en su opinión, exista una mejora equivalente en servicios o en resultados visibles en la ciudad. En este contexto, el PP solicita la retirada del proyecto y la elaboración de un nuevo presupuesto.

Entre las medidas que plantea, menciona un plan integral de movilidad, un refuerzo de las políticas de empleo, el impulso del nuevo PXOM, la agilización de licencias municipales, el apoyo técnico de las ECCOM para reforzar la seguridad jurídica, la creación de mesas de trabajo con sector y ciudadanía y una rebaja del IBI del 10%.

Domínguez considera «incoherente» que el PSOE apoye un presupuesto en el que, según dijo, el propio gobierno local sostiene que el Ejecutivo central no cumple con Pontevedra. «Es un ridículo más del Partido Socialista», afirmó el portavoz popular, que concluye que Pontevedra necesita «un proyecto claro» para la próxima década y que, por ese motivo, el PP pide rehacer las cuentas de 2026.