Pontevedra acoge la celebración de la Copa Federación femenina de waterpolo

Pontevedra se prepara para vivir un fin de semana histórico con la celebración de la Copa Federación femenina de waterpolo, una cita que reunirá a algunos de los mejores equipos de la categoría en la piscina de la Fundación Rías do Sur y que sitúa a la ciudad como escaparate del crecimiento de este deporte a nivel estatal. La competición llega, además, en un momento especialmente dulce para el Club Waterpolo Pontevedra, que afronta el torneo con la confianza de haber firmado una temporada regular sobresaliente.

La presentación oficial del evento contó con la presencia de la concelleira de Deportes, Anabel Gulías; representantes del CW Pontevedra; y el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena. Gulías abrió el acto calificando la designación de Pontevedra como sede como un «hecho importantísimo» y una «satisfacción» al comprobar que «el deporte femenino marque la diferencia en esta ciudad». La concelleira quiso poner en valor el rendimiento del conjunto pontevedrés, recordando que el equipo solo perdió dos partidos en toda la campaña y finalizó la liga regular como líder de su grupo, un «logro increíble» que, en su opinión, permite encarar el fin de semana «con optimismo» y con el impulso de jugar ante su afición.

Gulías agradeció también el trabajo conjunto que ha permitido traer la Copa Federación a Rías do Sur, destacando la colaboración entre el Concello de Pontevedra, la Federación Galega, la propia RFEN, la Fundación Rías do Sur y la Xunta de Galicia. En la misma línea, desde el Club Waterpolo Pontevedra subrayaron el esfuerzo organizativo de las últimas semanas para que todo esté a punto y, sobre todo, el compromiso de las jugadoras, que compaginan su vida personal con entrenamientos diarios y viajes por toda España. El club insiste en que su meta es que Pontevedra deje de ser una «isla» y se consolide como una referencia nacional, un objetivo que, aseguran, ya empieza a materializarse con la llegada de deportistas de otras comunidades que se incorporan al proyecto por iniciativa propia.

El plato fuerte para el público local llegará el sábado con la semifinal que enfrentará al CW Pontevedra con el histórico Club Natació Barcelona, a las 19 horas. El equipo catalán es uno de los grandes nombres del panorama nacional, pero desde la Federación recuerdan que en un torneo eliminatorio cada detalle cuenta y que «en el agua son siete contra siete», por lo que el factor cancha y el ambiente de Rías do Sur pueden resultar determinantes para inclinar la balanza. Antes, a las 17 horas, se disputará la otra semifinal entre el CN Rubí y el CN Cuatro Caminos.

La jornada del domingo completará el desenlace del campeonato con el partido por el tercer y cuarto puesto a las 11 horas y la final a las 13 horas, cerrando un fin de semana que pretende convertir Pontevedra en capital del waterpolo femenino. En ese objetivo incide también Fernando Carpena, que viajó expresamente para respaldar la cita y ratificó a la ciudad como un «punto clave» en la estrategia de la RFEN para impulsar el waterpolo más allá de los focos tradicionales de Cataluña y Madrid. Carpena elogió la estabilidad del proyecto pontevedrés, su estructura y la calidad de las instalaciones, destacando que la piscina de Rías do Sur ofrece condiciones para albergar grandes eventos y futuras citas de otras disciplinas acuáticas.

Con entrada libre durante todo el fin de semana, la Copa Federación se presenta como una oportunidad para que la afición arrope al conjunto local y para que Pontevedra refuerce su papel como referencia del deporte femenino, en una competición que ya se anuncia como una de las más significativas de los últimos años para el waterpolo pontevedrés.