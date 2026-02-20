Subvenciones
Un Plan Estratégico que recoge más de 8 millones de euros en ayudas
El documento contempla las subvenciones municipales para los tres próximos años
C. P. C.
La Xunta de Goberno Local de Pontevedra aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Concello, un instrumento obligatorio por ley que ordena con una visión de conjunto las ayudas municipales previstas para el próximo trienio. La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, destacó que es un «documento vivo», con posibilidad de cambios durante su vigencia para ajustar cuantías o incorporar nuevas líneas.
Según explicó, el plan contempla un presupuesto total de 8.093.000 euros para los tres años y busca ofrecer una perspectiva más estructural de la política de subvenciones, al reunir en un único marco las aportaciones de distintos servicios y programas municipales.
Entre las partidas destacadas, Deportes incluye 750.000 euros para escuelas deportivas y 999.000 euros para asociaciones, además de convenios nominativos con clubes y federaciones. En Educación y actuaciones vinculadas a investigación figuran el Plan Madruga (849.000 euros), las actividades de verano (330.000), el apoyo a universidades (180.000) y las actividades de AMPAs (74.000), junto a líneas como la Cátedra Ponte Activa y la Cátedra Espazo Público (120.000). El plan también recoge ayudas en bienestar social, con apoyos a entidades y programas como el albergue de Cáritas (en torno a 125.000 euros), el Banco de Alimentos (75.000) y otras organizaciones como Rexurdir o la AECC.
Vilaverde precisó que el documento no incluye otras aportaciones municipales, como transferencias a otras administraciones o entidades (por ejemplo, Visit Pontevedra), costes de personal, asignaciones a grupos políticos, ayudas inferiores a 3.000 euros o las de emergencia social, por lo que a estas cifras habría que sumar esas cantidades adicionales. Aun así, defendió que el plan permite anticipar con claridad la política municipal de subvenciones para los próximos tres años.
