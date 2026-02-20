Luz verde a la pesca deportiva en tres puertos de Poio

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, y el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, han firmado un convenio para autorizar y regular la pesca deportiva y de ocio en los puertos de Combarro, Raxó y Campelo. Moldes habló de «un día de alegría» porque, más allá de lo material, el acuerdo responde a una «demanda vecinal».

El documento delimita zonas concretas en cada puerto, señalizadas y sometidas a control, aprovechando que la actividad portuaria baja en determinados días y franjas horarias, sobre todo fines de semana y festivos. La pesca quedará sujeta a horarios estrictos. Ese control en los periodos de menor operatividad permitirá compatibilizar la pesca recreativa con la actividad profesional, que tendrá siempre prioridad.

El regidor agradeció a Portos de Galicia su disposición a «escuchar» y la colaboración de los patrones mayores de las cofradías, en especial la del patrón mayor de la Cofradía de San Gregorio de Raxó, Iago Tomé. También apeló a la responsabilidad, recordando que la pesca deportiva no es profesional ni puede generar beneficio económico, y que quienes viven del mar son los trabajadores del sector, con sus impuestos, cuotas y seguros. Para hacer efectiva la autorización, el Concello «asumirá tareas de apoyo en el control y la vigilancia de las áreas habilitadas, para garantizar la convivencia y el cumplimiento estricto de la normativa», argumentan.

Quedan excluidos los cantiles de los muelles de atraque, las zonas de maquinaria y los espacios vinculados a grúas, travelift y a la operativa diaria del puerto. El Concello subraya que el acuerdo« ayuda a poner en valor el litoral» y a fomentar un ocio «saludable».