Inician las Xornadas de Automoción
El CIFP A Xunqueira celebra hoy y mañana las V Xornadas de Automoción, abiertas al público general. Habrá charlas, talleres y demostraciones en directo sobre movilidad eléctrica. La programación de mañana incluye muestra de coches clásicos, mesa redonda sobre FP y talleres, y la presentación del proyecto educativo Xunkart, un kart eléctrico .
