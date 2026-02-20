Inician las Xornadas de Automoción

El CIFP A Xunqueira celebra hoy y mañana las V Xornadas de Automoción, abiertas al público general. Habrá charlas, talleres y demostraciones en directo sobre movilidad eléctrica. La programación de mañana incluye muestra de coches clásicos, mesa redonda sobre FP y talleres, y la presentación del proyecto educativo Xunkart, un kart eléctrico .