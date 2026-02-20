Informátización
El Hospital Montecelo incorpora pantallas para las citas de consultas
Son iguales a las que se utilizan en los centros de salud de Atención Primaria
Los pacientes que acuden a las consultas de especialistas en el Hospital Montecelo de Pontevedra se han encontrado en las últimas semanas con una sorpresa que les ha despistado un poco: la incorporación de máquinas y pantallas para las citas.
Se trata del mismo sistema que ya se utiliza en los centros de salud desde hace tiempo, mediante el cual cuando el usuario llega tiene que introducir su tarjeta sanitaria en una ranura en una máquina en la que saca su cita en un pequeño papel. Con él se dirige a la sala de espera correspondiente y a través de la pantalla instalada en la pared ya puede ver su turno.
Avance o no, por ahora en muchas consultas de Montecelo se sigue llamando con el método tradicional: con la enfermera con el listado de papel en mano y los usuarios confirmando su presencia.
