Recta final del Carnaval
La final del Concurso de Murgas da paso esta noche a la Mostra da Parodia
Las agrupaciones Naveiro «Aberto en Canal», Val do Lérez «Hoxe aquí mañán alá», Jana de leria, Tropa de Moncha a caralla y Equipo Ja disputaron anoche la final del Concurso de Murgas, que en esta 34 edición ha vuelto a revalidar su gran éxito de público. Cientos de incondicionales aplaudieron la retranca, el buen humor y la música de las murgas pontevedresas y de O Grove. La programación festiva encara a partir de este momento su recta final, hoy con la Mostra da Parodia, que dará comienzo a las 21.30 horas en diferentes calles y plazas. Dará paso mañana a la larga tarde-noche con el velatorio y el entierro de Ravachol con la que se despedirá el Entroido de la Boa Vila.
