Exigen que se renueve el parque móvil de Sanxenxo
El BNG recuerda que el camión siniestrado esta semana tenía dos décadas de antigüedad
El grupo municipal del BNG de Sanxenxo presentó ayer un escrito por Rexistro para solicitar al gobierno local del Partido Popular que acometa «de manera urgente» una revisión exhaustiva de los vehículos que forman parte del parque móvil del Concello.
«Deben existir garantías de que la flota cuenta con un mantenimiento idóneo», señalan los nacionalistas, después de que el pasado miércoles se registrara un accidente de tráfico en Nantes en el que se vio afectado un camión municipal y en el que resultaron heridos dos trabajadores del Concello, uno de los cuales precisó de atención hospitalaria. Ante todo, los responsables del Bloque desean una pronta recuperación a los afectados.
Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del siniestro fue un fallo mecánico en el sistema de frenado. El hecho de que el vehículo afectado contara, además, con cerca de 20 años de antigüedad es motivo de preocupación para el personal municipal, tal y como advierten desde el BNG. «El Gobierno local tiene el deber de garantizar la seguridad y las mejores condiciones de trabajo a los operarios y operarias de nuestro Concello», exigen los nacionalistas, que en el escrito también instan al alcalde, Telmo Martín, a que estudie fórmulas para potenciar la renovación del parque móvil.
