El delito se desplaza a internet: suben las estafas y caen los robos tradicionales

La criminalidad sigue digitalizándose y las cifras lo demuestran año tras año. Los indicadores de seguridad de 2025 relativos al municipio de Pontevedra vuelven a ofrecer una conclusión clara: el aumento de delitos en el ámbito de internet frente a la caída generalizada de los delitos convencionales. La criminalidad cambia de escenario, según el balance anual del Ministerio del Interior.

Los últimos indicadores de seguridad del cuarto trimestre de 2025 reflejan que un mapa delictivo distinto. Así, la cibercriminalidad pasa de 741 infracciones en 2024 a 886 en 2025, lo que supone un aumento del 19,6%. En paralelo, la criminalidad convencional cae de 2.549 a 2.353 delitos, un descenso del 7,7%. El total de infracciones penales, sumando ambos bloques, baja ligeramente: de 3.290 a 3.239, o lo que es lo mismo, un -1,6%.

El crecimiento del delito en la red tiene un nombre propio: estafas informáticas. En un año, suben de 623 a 757 casos, un 21,5% más. Es decir, 134 hechos adicionales que empujan el incremento global del cibercrimen. El resto de ciberdelitos también crece, aunque a menor ritmo: de 118 a 129, un 9,3% más.

La lectura es clara, ya que el fraude digital se consolida como la modalidad más frecuente dentro del cibercrimen. De hecho, las estafas representan más de cuatro de cada cinco infracciones informáticas en ambos años, y ganan todavía algo más de peso en 2025.

Por otro lado, caen los robos tradicionales. En la calle la tendencia es a la baja. Los robos con violencia e intimidación descienden de 45 a 34 (-24,4%). Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones caen aún más: de 113 a 76 (-32,7%).

Dentro de este apartado, los robos con fuerza en domicilios apenas varían: bajan de 53 a 52 (-1,9%), lo que sugiere que la caída se concentra sobre todo en otros objetivos (comercios, instalaciones o espacios no residenciales).

También retrocede con contundencia el delito más cotidiano para muchos pontevedreses: los hurtos, que pasan de 859 a 705 (-17,9%). Y las sustracciones de vehículos se reducen de 28 a 18 (-35,7%), una de las mayores bajadas porcentuales del balance anual del Ministerio del Interior.

Sin embargo, hay que destacar que los delitos de tráfico de drogas aumentaron de 21 a 25 en un año (+19%). Asimismo, el resto de criminalidad convencional sube ligeramente de 1.403 a 1.419 (+1,1%), un incremento moderado en un apartado que suele agrupar tipologías muy diversas.

En los delitos contra las personas, el balance general es de estabilidad o descenso: los de lesiones son los que más descienden, un -12,8%: de 47 a 41. También lo hacen los delitos contra la libertad sexual : de 29 a 27, un -6,9%. Destaca, eso sí, un repunte llamativo en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que pasan de 4 a 8 (+100%), aunque el propio volumen indica que se trata de cifras bajas en términos absolutos.

Los datos en Marín

El otro principal municipio de la comarca analizado en el balance de criminalidad de 2025 del Ministerio del Interior (referido solo a aquellos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes) es Marín.

En la villa se produjeron el año pasado un total de 754 infracciones penales, un 10% más que en 2024, cuando habían sido 685.

La mayoría son de criminalidad convencional, 611, que representan un 6,8% más que el ejercicio anterior. Respecto a la cibercriminalidad, también en este caso se produce un aumento como en la ciudad capitalina. En Marín pasan de 113 delitos en las redes a 143, un 26,5% más.

