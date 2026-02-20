Fiestas
Caldas despide su Entroido con una sardina en contra de la variante
H. D.
Caldas de Reis
Caldas despide hoy el Entroido con el tradicional Enterro da Sardiña, que este año tendrá un tono reivindicativo. La sardina irá vestida como integrante de la Plataforma contra la Variante. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que el velatorio y la salida del cortejo serán en A Tafona, bajo la carpa de 450 metros cuadrados instalada para centralizar las celebraciones. El último adiós se celebrará sobre las 20.00 horas, al que invitan a acudir de luto. La comitiva recorrerá O Campo da Torre y la calle Real antes de que la sardina sea arrojada al Umia desde el puente de A Ferrería, con música de la Banda Municipal y la batucada.
