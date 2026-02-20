Más de 70 actuaciones para dotar de agua al rural sanxenxino

La ampliación de la red de saneamiento y agua para dotar a las 726 viviendas del rural que carecían de alguno de estos servicios al inicio de la legislatura contempla 72 actuaciones. A estas alturas, informa el Concello de Sanxenxo, ya hay 48 tramos realizados, por lo que quedan 24 actuaciones hasta mayo de 2027.

En estos momentos se está trabajando en los lugares de Buezas (Nantes), Xuncablanca (Vilalonga), Festiñanzo (Dorron). Miraflores (Padriñan) y Paxariñas (Adina).

Las 24 actuaciones pendientes corresponden a los lugares de puntas de Cabicastro y Montalvo en Adina, Pazos y Cancela - Pedroño en Nantes, Fontenla, A Lanzada y Aios costera en Noalla y Agra en Dorrón. Las 48 realizadas se distribuyen entre las siete parroquias de Sanxenxo.