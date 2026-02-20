Saneamiento
Más de 70 actuaciones para dotar de agua al rural sanxenxino
La ampliación de la red de saneamiento y agua para dotar a las 726 viviendas del rural que carecían de alguno de estos servicios al inicio de la legislatura contempla 72 actuaciones. A estas alturas, informa el Concello de Sanxenxo, ya hay 48 tramos realizados, por lo que quedan 24 actuaciones hasta mayo de 2027.
En estos momentos se está trabajando en los lugares de Buezas (Nantes), Xuncablanca (Vilalonga), Festiñanzo (Dorron). Miraflores (Padriñan) y Paxariñas (Adina).
Las 24 actuaciones pendientes corresponden a los lugares de puntas de Cabicastro y Montalvo en Adina, Pazos y Cancela - Pedroño en Nantes, Fontenla, A Lanzada y Aios costera en Noalla y Agra en Dorrón. Las 48 realizadas se distribuyen entre las siete parroquias de Sanxenxo.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo: «Vino una mala ola y volcó la lancha»
- Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores en la prisión de A Lama
- «Participar en un concurso de belleza no es incompatible con ser feminista»
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno
- Historia en ruinas: la Granja de los Jesuitas
- Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
- Augas de Galicia acelera actuaciones tras nuevas inundaciones en O Santo