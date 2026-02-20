300.000 euros para el centro de salud de A Lama

La Xunta colaborará con el Concello de A Lama en la renovación de la cubierta del centro de salud mediante una inversión conjunta de 300.000 euros, de acuerdo con el procedimiento establecido para los centros de salud de titularidad municipal.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, visitaron ayer el centro de salud de A Lama.

El titular de la cartera sanitaria incidió en que su departamento comparte con el municipio el «interés» por que los profesionales sanitarios que trabajan en este centro, así como los pacientes que reciben atención, «lo hagan en las mejores condiciones posibles».

Para proceder a esta reforma, según indica el gobierno autonómico en un comunicado, se tramitará inmediatamente el convenio de colaboración para la financiación al 50% de las obras necesarias en la cubierta, actuación que se considera la más urgente, sin perjuicio de actuaciones futuras de mayor envergadura. Destaca además que la mejora de la cubierta redundará en la eficiencia energética del edificio.

El conselleiro también se ha referido a la implicación del municipio a la hora de mejorar las condiciones de la prestación sanitaria para los más de 1.900 vecinos a los que presta asistencia este centro de salud.

Cuarto día de huelga

La visita se produjo durante la cuarta jornada de huelga de médicos en la sanidad por el estatuto marco a nivel nacional. Según informa la Consellería de Sanidade, el seguimiento en el Complexo Hospitalario de Pontevedra fue del 20,50% y del 22,08% en el Hospital do Salnés en horario de mañana. En cuanto a la Atención Primaria, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés el seguimiento de la huelga por parte de los facultativos fue de solo el 5,8%.

Precisamente, sobre Atención Primaria habló ayer el conselleiro de Sanidade, que incidió «en el compromiso de la Xunta por fortalecer la Primaria como eje vertebrador de la asistencia sanitaria». En este sentido, destacó que desde 2009 la Xunta construyó 52 nuevos centros de salud, con una inversión de más de 140 millones de euros.

Sin embargo, hay que recordar que los médicos también dan «tirón de orejas» al gobierno de Alfonso Rueda en esta huelga, para que cumpla sus compromisos con la sanidad pública, especialmente, en la Atención Primaria y en las Urgencias, las más castigadas.