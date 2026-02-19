El turismo extranjero aumenta un 20% en 2025 y la temporada alta se alarga

El turismo extranjero en Pontevedra dio un salto notable en 2025. El número de visitantes creció algo más de un 20% con respecto al año anterior, una subida que confirma el buen momento del destino. La Boa Vila pasó de 44.920 turistas en 2024 a 54.072 en 2025, un aumento de 9.152 visitantes, según el estudio de medición del turismo a partir de teléfonos móviles realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, 2025 no solo crece, también se diversifica, ya que en 2024 llegaron turistas de 24 países diferentes y en 2025 la cifra subió a 32.

La estacionalidad fue una vez más el rasgo que definió al año pasado. Entre mayo y septiembre llegaron 28.838 turistas, el 53,3% del total anual. El verano y su antesala explican buena parte del resultado, con un tercer trimestre muy potente que reúne 17.125 turistas y un segundo trimestre que suma 16.034.

El calendario mensual muestra un pico muy definido. Agosto fue el mes con más llegadas, con 6.305 turistas, y muy cerca aparece mayo, con 6.190, un dato llamativo porque adelanta la sensación de temporada alta. En el extremo contrario, febrero fue el suelo del año, con 2.637, y el otoño dejó una caída brusca una vez apagado el tirón estival, con un desplome de octubre a noviembre de 4.411 a 2.902.

El mapa por países en 2025 está liderado por dos vecinos europeos. Francia encabeza el ránking con 7.461 turistas, seguida de Portugal con 7.152, y ambos mercados suman 14.613, alrededor de un 27% del total anual. Detrás se sitúan Estados Unidos con 5.233, Países Bajos con 4.210, Alemania con 3.559 y Reino Unido con 3.150.

Más abajo aparece un segundo escalón europeo muy reconocible. Bélgica aportó 2.366 visitantes y Austria 2.355, prácticamente un empate, mientras que Suiza llegó a 1.862 y Luxemburgo a 1.646. Luego figuran mercados medianos como Italia con 1.584, Irlanda con 1.421 y Polonia con 1.204, que ayudan a sostener el flujo fuera del núcleo principal.

También en 2025 se ven comportamientos distintos según el origen. Francia y Portugal alcanzan su máximo en agosto, con 977 y 1.106 turistas, respectivamente, siguiendo el patrón clásico de vacaciones. Países Bajos y Reino Unido empujan antes y marcan su mejor mes en junio, con 519 y 461. Y Estados Unidos rompe el guión del mes estrella porque su máximo está en septiembre, con 781, una pista clara de turismo que estira la temporada más allá de agosto.

El reverso del mapa lo forman las cifras pequeñas que, aun sin cambiar el total, son muy útiles para contar historias. En 2025 hay países que aparecen como fogonazos de un solo mes, con Croacia aportando 38 turistas en agosto y ninguno el resto del año. En esa misma lógica destacan Andorra con 49 solo en agosto, Venezuela con 34 solo en agosto, Japón con 35 solo en julio, Noruega con 31 solo en mayo y Ghana con 30 solo en diciembre, lo que apunta a excursiones organizadas.

A partir de ahí, la comparación con 2024 ayuda a explicar de dónde sale el crecimiento. El salto de 44.920 a 54.072 no se debe a un único pico aislado, sino a un refuerzo bastante general del calendario, con especial fuerza en meses concretos que empujan el total hacia arriba. El mejor ejemplo es mayo, que pasa de 4.342 en 2024 a 6.190 en 2025, una subida de 1.848 turistas, la mayor del año en términos absolutos. También suben con fuerza julio, que pasa de 4.058 a 5.272, y diciembre, que pasa de 2.983 a 4.050. El crecimiento es amplio y solo hay una excepción, noviembre, que baja ligeramente de 3.108 a 2.902.

La estacionalidad se mantiene, pero con un matiz interesante. El tramo de mayo a septiembre sigue concentrando más de la mitad del turismo extranjero del año y, de hecho, gana algo de peso, al pasar de 23.345 visitantes en 2024 a 28.838 en 2025. El verano sigue mandando, pero el avance de mayo y el buen nivel de septiembre refuerzan la idea de una temporada alta más larga y más intensa.

En el ranking por países, el cambio más visible es el relevo en cabeza. En 2024 lideraba Portugal con 7.817 y en 2025 pasa a liderar Francia con 7.461, mientras Portugal baja a 7.152.