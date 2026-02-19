Trasplantar los árboles que se talarán en Santa Clara podría dañar el recinto

La decisión de la Diputación de talar un buen número de árboles y arbustos de la huerta del convento de Santa Clara va camino de convertirse en una nueva polémica alrededor de unas obras que, cuatro años después de la compra del complejo, aún no han comenzado. El PSOE denunció que el gobierno provincial cercenará buena parte de la flota de la huerta conventual y señala que serían unos 60 árboles y casi cien arbustos. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez alegó que esas talas serán «por imperativo legal y salud vegetal».

Se escuda en un informe técnico de la propia Diputación, por la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, que, sin detallar el número de ejemplares que se eliminará, detalla que la principal razón para no trasplantar esos árboles es que esas tareas podrían dañar el recinto con la entrada de maquinaria para ello.

El documento señala que la medida, que responde a la necesidad de realizar excavaciones arqueológicas en la huerta, afectará a frutales, sobre todo cítricos y nogales, y a ejemplares de más porte como tullas y camelias. Entre los condicionantes que hacen inviable el trasplante se cita el hecho de que hay «un único acceso para vehículos y maquinaria situado en la calle Santa Clara. Se trata de un portal estrecho, no apto para las grúas y los camiones necesarios para la operación de trasplante».

Añade que «los pavimentos, en su mayor parte de piedra del país, y los muros históricos son susceptibles de dañarse con vibraciones o cargas pesadas» y recuerda que «existe la prohibición expresa de modificar o desmontar elementos arquitectónicos para introducir vehículos y maquinaria».

En cuando al estado de los árboles, «compuesto por cítricos, frutales y ornamentales de gran porte, en general presentan edad avanzada, patologías frecuentes en frutales viejas y estructuras debilitadas, raíces muy extendidas bajo zonas próximas a muros históricos, sobre todo en la zona de los kiwis y viñedo».

Añade que «los manuales técnicos establecen que árboles enfermos o envejecidos tienen una probabilidad muy baja de supervivencia al trasplante» y además, para ello se necesitarían «capellanes de gran diámetro, maquinaria pesada especializada, amplias zonas de maniobra, vías de acceso compactadas y seguras y cuidados intensivos durante por lo menos 24–36 meses» y «ninguno de estos requisitos existe o es posible en el Convento de Santa Clara».

También se citan obstáculos técnicos y económicos

Se justifica la imposibilidad de reaprovechar los árboles en su «inviabilidad estructural y patrimonial al no se posible introducir ni operar maquinaria pesada sin afectar as accesos, dañar pavimentos centenarios ni comprometer la estabilidad de muros y estructura protegidos», con el aviso de que «modificar accesos o desmontar elementos está prohibido por la catalogación patrimonial».

Además de los posibles daños patrimoniales, se detallan otros obstáculos, cono la «inviabilidad logística ya que los accesos desde el exterior y las vías interiores no permiten la entrada de grúas ni su maniobra». Tampoco es posible la «excavación de cepellones de gran diámetro» En el apartado sanitario se insiste en que «los árboles presentan edad avanzada y problemas sanitarios y mecánicos» y subraya que «experiencias recientes en otros municipios, donde árboles viejos trasplantados muestran mortalidades del 70–90%». Tampoco es posible realizar un cambio de emplazamiento por cuestiones técnicas y económicas. En el primer caso, el informa de Areeiro dice que «l extracción manual de árboles de gran diámetro no es una técnica reconocida cómo viable para garantizar la supervivencia en frutales de estas dimensiones, y el daño a las raíces sería irreversible». En el apartado económico se dice que «el coste de un trasplante altamente especializado superaría ampliamente el beneficio de la conservación y el coste de reposición con arbolado nuevo y sano», por lo que la conclusión técnica es que «sobra la base de la evaluación del entorno, el estado de los árboles, las limitaciones patrimoniales y las exigencias técnicas establecidas en los manuales profesionales, se concluye que el trasplante de los árboles del Convento de Santa Clara es técnicamente inviable». Por ello, se aconseja «la retirada controlada de los ejemplares y la restauración del huerto y del bosque mediante la plantación de nuevos cítricos y frutales» una vez finalizada la restauración, aún sin fecha.