Un taxista choca contra una farola en Pontevedra tras sentirse indispuesto al volante

El conductor fue trasladado a un centro hospitalario en ambulancia tras el siniestro, en Eduardo Pondal

El vehículo siniestrado junto a la farola, en la calle Eduardo Pondal. / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra

Un taxista que circulaba este jueves a mediodía por el centro de Pontevedra sufrió una indisposición que le llevó a tener un accidente en la calle Eduardo Pondal. El hombre chocó contra una farola y la derrumbó del golpe, quedando muy dañado también el vehículo.

Tal y como informan fuentes oficiales, todo apunta a que sufrió un «colapso» que provocó que sufriera el choque, alrededor de las dos de la tarde.

El conductor fue trasladado a un centro hospitalario en ambulancia y la farola ya fue retirada.

