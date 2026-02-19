Un taxista choca contra una farola en Pontevedra tras sentirse indispuesto al volante
El conductor fue trasladado a un centro hospitalario en ambulancia tras el siniestro, en Eduardo Pondal
Pontevedra
Un taxista que circulaba este jueves a mediodía por el centro de Pontevedra sufrió una indisposición que le llevó a tener un accidente en la calle Eduardo Pondal. El hombre chocó contra una farola y la derrumbó del golpe, quedando muy dañado también el vehículo.
Tal y como informan fuentes oficiales, todo apunta a que sufrió un «colapso» que provocó que sufriera el choque, alrededor de las dos de la tarde.
El conductor fue trasladado a un centro hospitalario en ambulancia y la farola ya fue retirada.
