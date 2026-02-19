Y la sardina se murió de tanta lluvia

Marín celebró durante la jornada de ayer, pese a las condiciones meteorológicas adversas, el día más importante de su tradicional Entroido. El popular Enterro da Sardiña, declarado como fiesta de interés turístico por la Xunta de Galicia, comenzó a celebrarse en el municipio pontevedrés a finales del siglo XIX y es el más antiguo de la comunidad.

Lectura de las letanías en Marín. | GUSTAVO SANTOS

Pese a su cancelación durante el régimen franquista entre 1936 y 1976, junto a la edición marcada por la pandemia, viene celebrándose de manera ininterrumpida hasta el día de hoy cada Entroido bajo la organización del Ateneo de Santa Cecilia de Marín.

La lluvia no frustró la celebración en Marín. | GUSTAVO SANTOS

El acto se ha consolidado como una representación colectiva de sátira y crítica social. El velatorio público, la procesión burlesca y la despedida final en el mar combinan humor, tradición marinera y participación vecinal. Este año la protagonista, ya muy mayor, falleció de tanta agua, con lluvias interminables que tampoco faltaron ayer durante el desfile. Hubo que cambiar el lugar de la lectura del pregón a causa de las fuertes rachas de viento y la procesión se vio mermada por momentos ante los aguaceros. Pero la escolta de la sardina aguantó el tipo. En una carpa de la Alameda se llevó a cabo el velatorio por la tarde, acompañado de vino y pan de maíz a modo de antesala del funeral para amenizar la tarde. Al término de la celebración la comitiva salió bajo el agua en dirección al muelle, donde se devolvió al mar el cuerpo sin vida de la protagonista de la tarde.

El cortejo fúnebre desafió a la lluvia por las calles Jaime Janer, Busto de Abaixo, Doctor Touriño, Sol, Real, Almuiña y, finalmente, la plaza de España, de modo que el Enterro da Sardiña mantuvo viva la dimensión popular del carnaval, reforzando la convivencia entre vecinos y profundizando en el sentimiento de pertenencia.

Cancelaciones en la comarca

La lluvia sí obligó a suspender el desfile de Marín del día 15, que se traslada al 1 de marzo, y Poio encadena varias celebraciones aplazadas como la presentación del Galo Bruxo en Samieira y el Enterro do Mexillón en Combarro, previstos para el día de ayer, para los que buscarán nuevas fechas.