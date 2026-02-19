Los restos de una vieja cetárea al borde del mar en Portonovo serán demolidos

El Concello ha dado prácticamente por rematadas las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra en Portonovo, que enlaza la zona portuaria con la playa de Caneliñas. En ese muro se abrió un gran boquete a causa de los embates del mar durante los temporales.

Reparación del boquete en el muro de contención. | FDV

Ahora, con los arreglos de emergencia ya ejecutados, se procederá a la demolición de las antiguas casetas y tuberías en desuso emplazadas sobre las rocas y que daba servicio a una vieja cetárea ya desaparecida. Estos restos afean el entorno y cuyos restos serán retirados aprovechando las primeras obras mediante una obra de «recuperación del paisaje», según informa la Concejalía de Servicios que dirige Yago Torres.

En esa misma fachada litoral de Portonovo existe, unos metros más adelante, una segunda estructura de hormigón abandonada y semidemolida, ubicada sobre también sobre las rocas, que supone un notable «feísmo» en la zona, si bien no se conocen planes para s retirada total.

Los trabajos en el muro de la avenida de Pontevedra se prolongaron apenas una semana y fue necesario cortar el tráfico por el vial. Se abrió en su día un gran boquete en el muro de contención del vial, lo que provocó el desprendimiento de piedras de gran tamaño. Para su reparación fue necesario adaptarse a la situación del mar ya que por motivos de seguridad no se podía trabajar con la marea alta.