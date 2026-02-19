Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

En el Parlamento

El PSOE pide un servicio de emergencias las 24 horas

La diputada socialista Paloma Castro reclamó ayer a la Xunta que garantice la prestación del servicio de Emerxencias de Sanxenxo las 24 horas. «Hay un problema gravísimo, un alcalde que decide cerrar el parque por la noche la mayor parte del año y unos trabajadores que llevan meses denunciando deficiencias en las instalaciones y el incumplimiento de una resolución judicial que obliga a mantener turnos mínimos de tres efectivos», denunció en el Parlamento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents