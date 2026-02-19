Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

El PSOE alerta sobre el espacio público de Poio

El PSOE de Poio denuncia que la situación actual del estado del espacio público en el municipio es una consecuencia directa de una falta absoluta de planificación y de voluntad política. Esto se traduce en aceras levantadas, pavimentos deteriorados, caminos sin mantenimiento, señalización dañada, problemas lumínicos o limpieza vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents