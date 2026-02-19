El PSOE alerta sobre el espacio público de Poio
El PSOE de Poio denuncia que la situación actual del estado del espacio público en el municipio es una consecuencia directa de una falta absoluta de planificación y de voluntad política. Esto se traduce en aceras levantadas, pavimentos deteriorados, caminos sin mantenimiento, señalización dañada, problemas lumínicos o limpieza vial.
