Presentan un libro sobre Forzáns

El salón de actos del Centro Cultural de Forzáns se quedó pequeño para acoger la presentación del libro «Forzáns: historias de petroglifos, castros, pazos y valentía», en un acto que reunió a numerosos vecinos y que puso en valor el patrimonio material e inmaterial de la parroquia. Asistió el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela