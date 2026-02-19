Presentan un libro sobre Forzáns

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El salón de actos del Centro Cultural de Forzáns se quedó pequeño para acoger la presentación del libro «Forzáns: historias de petroglifos, castros, pazos y valentía», en un acto que reunió a numerosos vecinos y que puso en valor el patrimonio material e inmaterial de la parroquia. Asistió el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela

