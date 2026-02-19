Empleo
Poio refuerza sus servicios municipales con 23 nuevos contratos temporales
Se realizarán a través del programa Máis Provincia con vecinos en búsqueda de trabajo
REDACCIÓN
El Concello de Poio contratará a 23 personas en situación de desempleo a través del plan Máis Provincia de la Diputación de Pontevedra. Estas incorporaciones temporales permitirán reforzar distintos departamentos y servicios municipales que necesitan más personal o que desarrollan trabajos estacionales y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad laboral a vecinas y vecinos que están buscando empleo.
A través de este plan, se contratarán dos profesionales con ciclo superior de Turismo para reforzar las tareas de información, guía y asistencia.
Para la puesta en valor de los espacios públicos y la protección del medio ambiente, se incorporarán diez personas. En concreto, cinco operarios de servicios múltiples (playas y obra pública) se encargarán de acondicionar y mantener espacios públicos, realizar tareas de rehabilitación y desbroce de rutas municipales, limpieza y desbroce de caminos y senderos, así como la limpieza y el mantenimiento de playas. Además, se sumarán tres conductores y dos electricistas, que trabajarán, entre otras funciones, en el control del uso adecuado de los puntos de luz, la sustitución de sistemas y la regulación de la intensidad en distintas franjas horarias.
Se reforzará el personal municipal con cuatro contrataciones en limpieza y tres conserjes para mejorar centros de trabajo e instalaciones deportivas. En servicios sociales se incorporarán una auxiliar de clínica y un trabajador social; en Cultura, un animador sociocultural; y en la perrera municipal, un operario-cuidador. Los candidatos deberán estar en desempleo, inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Galicia, y la preselección la realizará la Oficina de Empleo.
