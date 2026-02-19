Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

Nuevas ayudas deportivas en Cuntis

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular, Raúl Santamaría y Manuel Santos, acompañados de la portavoz del partido en Cuntis, Isabel Couselo, se reunieron con diferentes clubes deportivos de la localidad para informales de las nuevas ayudas dispuestas por la Xunta, dotadas con dos millones de euros y cuyo plazo de solicitud termina el próximo 2 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents