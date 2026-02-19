Nuevas ayudas deportivas en Cuntis

Los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular, Raúl Santamaría y Manuel Santos, acompañados de la portavoz del partido en Cuntis, Isabel Couselo, se reunieron con diferentes clubes deportivos de la localidad para informales de las nuevas ayudas dispuestas por la Xunta, dotadas con dos millones de euros y cuyo plazo de solicitud termina el próximo 2 de marzo.