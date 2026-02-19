Marín endulza sus fiestas
Cuatro vecinos del municipio fueron destacados por el Ateneo de Santa Cecilia por sus recetas de los postres tradicionales de estas fechas
Hugo de Dios
Marín
Los marinenses sacaron a relucir sus mejores dotes culinarias durante el Entroido con una nueva edición del Concurso de Orellas y Filloas organizado por el Ateneo de Santa Cecilia de Marín. Tras la degustación de estos postres tradicionales por un jurado conformado por seis personalidades del ámbito político y gastronómico, se procedió a anunciar los ganadores de cada categoría. Se destacó a tres cocineros de cada dulce. Las mejores filloas las hizo Mari Cruz Enríquez, seguida de Virgilio Novo y Eva Pazos, que terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente. En cuanto a las orejas, Enríquez volvió a ser reconocida junto a Gerardo Pereira y Novo, que repitió también en el podio.
- Triunfan Última Llamada y Solfamidas
- Poio, Marín y Cuntis suspenden sus desfiles de Carnaval por la lluvia
- El sol indulta a la gran cita del Carnaval
- King África repite en Pontevedra, esta vez con un concierto durante el Entroido
- Una plataforma de vecinos une a cientos de afectados por los baches de la N-640
- La comarca ya se sumerge en el Entroido
- Los concursos del Carnaval, 28.000 euros en premios
- Los impactos del dragado: Las cofradías tendrán 'compensaciones económicas