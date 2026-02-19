Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

Marín endulza sus fiestas

Cuatro vecinos del municipio fueron destacados por el Ateneo de Santa Cecilia por sus recetas de los postres tradicionales de estas fechas

Los mejores cocineros del concurso de postres marinense. | FDV

Los mejores cocineros del concurso de postres marinense. | FDV

Hugo de Dios

Marín

Los marinenses sacaron a relucir sus mejores dotes culinarias durante el Entroido con una nueva edición del Concurso de Orellas y Filloas organizado por el Ateneo de Santa Cecilia de Marín. Tras la degustación de estos postres tradicionales por un jurado conformado por seis personalidades del ámbito político y gastronómico, se procedió a anunciar los ganadores de cada categoría. Se destacó a tres cocineros de cada dulce. Las mejores filloas las hizo Mari Cruz Enríquez, seguida de Virgilio Novo y Eva Pazos, que terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente. En cuanto a las orejas, Enríquez volvió a ser reconocida junto a Gerardo Pereira y Novo, que repitió también en el podio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents