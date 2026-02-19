Marín endulza sus fiestas

Los marinenses sacaron a relucir sus mejores dotes culinarias durante el Entroido con una nueva edición del Concurso de Orellas y Filloas organizado por el Ateneo de Santa Cecilia de Marín. Tras la degustación de estos postres tradicionales por un jurado conformado por seis personalidades del ámbito político y gastronómico, se procedió a anunciar los ganadores de cada categoría. Se destacó a tres cocineros de cada dulce. Las mejores filloas las hizo Mari Cruz Enríquez, seguida de Virgilio Novo y Eva Pazos, que terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente. En cuanto a las orejas, Enríquez volvió a ser reconocida junto a Gerardo Pereira y Novo, que repitió también en el podio.