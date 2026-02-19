Las guarderías municipales abren su inscripción

Las dos guarderías municipales, O Tombo e O Revel disponen de 121 plazas para niños entre 1 y 3 años. De estas plazas, 61 ya están ocupadas por menores que ahora tienen 1 y 2 años por lo que mantendrán su plaza en el nuevo curso. Las otras 60 plazas, 19 en O Tombo y 41 en O Revel, son las que hay disponibles para el curso 2026-2027 y para las que ahora se abre el plazo de inscripción del 19 de febrero al 6 de marzo. Una vez publicadas las listas definitivas de admitidos será imprescindible presentar la matrícula entre el 18 y el 29 de mayo, así como el cumplimiento del calendario de vacunación infantil del programa gallego de vacunación. Las dos guarderías son gratuitas para las familias y tienen un coste anual de 771.000 euros, de los que la Xunta aporta 127.000, el resto, 645.000 euros, los financia el Concello de Sanxenxo.