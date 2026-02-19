Expertos analizan el papel de los museos al conservar archivos fotográficos

La fotografía, a menudo relegada a un segundo plano frente a las grandes obras pictóricas o escultóricas en los museos, tomará el protagonismo absoluto el próximo 27 de marzo en el Museo de Pontevedra. Éste promueve una jornada de conferencias titulada «Imaxes en Reserva: os Arquivos Fotográficos dos Museos», diseñada para repensar el papel de estas instituciones en la custodia de la memoria visual.

El encuentro, que se enmarca dentro de las actividades paralelas a la exposición «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», reunirá en el Edificio Castelao a responsables de algunos de los archivos más prestigiosos del estado. La nómina de ponentes incluye a Beatriz Sánchez Torija, responsable de fotografía histórica del Museo Nacional del Prado, y a Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo Nacional del Romanticismo.

Junto a ellas, intervendrán otros ponentes para analizar modelos de gestión de referencia en el noroeste peninsular, con intervenciones de Carolina Pelaz (Muséu del Pueblu d’Asturies), María Pilar Núñez (Museo Etnolóxico de Ribadavia) y Belén Sáenz-Chas (Museo do Pobo Galego). También participarán las propias conservadoras del archivo gráfico del Museo de Pontevedra y comisarias de la muestra que se exhibe actualmente en el Edificio Castelao, Reis Camiña y Cristina Echave.

El objetivo de la jornada es generar un diálogo profesional sobre los retos de conservación y difusión de estos fondos que, aunque a veces permanecen «en reserva», constituyen un patrimonio documental, artístico y científico de primer orden.

La asistencia será gratuita en horario de mañana y tarde. Aquellos profesionales o estudiantes que deseen obtener un certificado de asistencia deberán inscribirse previamente a través del correo reservas.museo@depo.gal.