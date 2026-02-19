Memoria visual
Expertos analizan el papel de los museos al conservar archivos fotográficos
El Edificio Castelao acogerá el 27 de marzo la jornada «Imaxes en Reserva», de acceso libre
S. R.
La fotografía, a menudo relegada a un segundo plano frente a las grandes obras pictóricas o escultóricas en los museos, tomará el protagonismo absoluto el próximo 27 de marzo en el Museo de Pontevedra. Éste promueve una jornada de conferencias titulada «Imaxes en Reserva: os Arquivos Fotográficos dos Museos», diseñada para repensar el papel de estas instituciones en la custodia de la memoria visual.
El encuentro, que se enmarca dentro de las actividades paralelas a la exposición «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», reunirá en el Edificio Castelao a responsables de algunos de los archivos más prestigiosos del estado. La nómina de ponentes incluye a Beatriz Sánchez Torija, responsable de fotografía histórica del Museo Nacional del Prado, y a Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo Nacional del Romanticismo.
Junto a ellas, intervendrán otros ponentes para analizar modelos de gestión de referencia en el noroeste peninsular, con intervenciones de Carolina Pelaz (Muséu del Pueblu d’Asturies), María Pilar Núñez (Museo Etnolóxico de Ribadavia) y Belén Sáenz-Chas (Museo do Pobo Galego). También participarán las propias conservadoras del archivo gráfico del Museo de Pontevedra y comisarias de la muestra que se exhibe actualmente en el Edificio Castelao, Reis Camiña y Cristina Echave.
El objetivo de la jornada es generar un diálogo profesional sobre los retos de conservación y difusión de estos fondos que, aunque a veces permanecen «en reserva», constituyen un patrimonio documental, artístico y científico de primer orden.
La asistencia será gratuita en horario de mañana y tarde. Aquellos profesionales o estudiantes que deseen obtener un certificado de asistencia deberán inscribirse previamente a través del correo reservas.museo@depo.gal.
