El estudio sobre el mercado residencial local solo atrae a un consultora canaria

Una única oferta y con su sede en las Islas Canarias. Es el panorama al que se enfrenta el Concello para elaborar un informe que ofrezca una «visión real y actual» de la situación residencial del municipio. La consultora Ingeniería Insular firma esta propuesta para elaborar un estudio que el propio gobierno local califica de «complejo y completo» ya que tiene el objetivo de unir y contrastar la información dispersa existente sobre las viviendas turísticas y la edificabilidad actual en el territorio.

Debe abordar múltiples campos con el fin de conseguir datos actuales sistematizados y contrastados para la toma de cualquier decisión en el futuro. Respecto a la edificabilidad actual y futura, se analizará el estudio actual de la edificabilidad que tiene el planeamiento vigente y las posibilidades que tiene sin modificar. También se determinará cuantas viviendas se podrían construir en un hipotético nuevo planeamiento bajo el reglamento de la Lei do Solo de Galicia de 2016, «muy restrictiva».

En lo que se refiere al mercado y los precios, debe proporcionar una foto fija de la cuestión residencial, incluyendo un análisis de los precios comparativamente con otras ciudades.

La capacidad adquisitiva y zonas tensionadas también serán analizadas, de modo que el estudio ahondará en quién compra la vivienda y cuál es la capacidad adquisitiva de la población. Esto es fundamental para saber si Pontevedra debe ser considerada una zona tensionada, en caso de que los precios estén muy por encima de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. En cuanto a otros factores, se incluirá una visión de la relación entre vivienda pública y la privada y el análisis del mercado en el casco histórico.

Los pisos turísticos, conocer el número de viviendas susceptibles de construcción al amparo del PXOM actual y de un hipotético nuevo PXOM teniendo en cuenta la normativa marco actual, las características de los pisos vacías y segundas residencias son otros objetivos del informe.

, detallando las viviendas vacías y disponibles para a alquiler, las viviendas vacías y disponibles para la compra y la ocupación de las segundas residencias. En los tres casos se observará la distribución por zonas, precios, relación de metros cuadrados, estado, vacía o amueblada, alquileres con pleno derecho a compra, comparativa con ciudades y comarca.

Curiosamente, el Concello hizo pública ayer la Memoria de la Alcaldía asociada al Presupuesto de 2026, y en ella, el alcalde, Miguel Fernández Lores, detalla que «financia con 96.800 euros la realización de un estudio pormenorizado sobre la situación de la vivienda en Pontevedra. Este trabajo técnico nos permitirá contar con una radiografía exacta y actualizada de la realidad inmobiliaria».

En materia residencial, Lores destaca «la colaboración con la Xunta poniendo a disposición parcelas de titularidad municipal para desbloquear la construcción de vivienda pública, una necesidad urgente tras más de 15 años sin actuaciones de este tipo en la ciudad».

En paralelo, explica que ha enviado una «carta a la ministra de Vivienda solicitando que el Estado movilice las tres grandes bolsas de suelo de su titularidad en la ciudad para destinarlas la vivienda protegida. Son los terrenos de Defensa en Campolongo-Mollavao, la Finca del Teucro (propiedad de la Sareb) y a los solares de la avenida del Uruguay. Estamos hablando de un potencial urbanístico que podría poner en el mercado cientos de nuevos hogares. Solo en Campolongo se estima una capacidad superior a las 200 viviendas y en el Teucro de unas 190.