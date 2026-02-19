Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación abre el plazo de +Música

La Diputación de Pontevedra abre mañana, 20 de febrero, el plazo para que los concellos de menos de 50.000 habitantes de la provincia soliciten actuaciones en el marco de +Música, un programa provincial que buscar apoyar la programación artística en lengua gallega.

