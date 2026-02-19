Cuntis arranca mañana con una nueva edición de la Fiesta del Lacón

Cuntis volverá a vestirse de fiesta para celebrar la XXVII Fiesta del Lacón con Grelos, declarada de Interés Turístico de Galicia. La programación arrancará mañana, a partir de las 21.00 horas, con la tradicional Gala do Chapante, que en esta edición rendirá homenaje a Casa Chedas.

El sábado la música tomará protagonismo desde la tarde, con actuaciones de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional, la Banda de Acordeóns y el grupo folclórico Hai que Roelo.

Ya por la noche, la carpa instalada junto al pabellón municipal en la calle Pedro Campos abrirá a las 20.30 horas para recibir, desde las 21.00, los conciertos de D’ Crooners Band y Cómplices. La entrada tiene un precio de 10 euros. La jornada se cerrará a las 23.45 con el «Guatequelacón» con música de los años setenta y ochenta.

El domingo será el gran día de la fiesta con varios pasacalles, artesanía, exposiciones y el pregón de Alfonso Hermida antes de la tradicional comida. Por la tarde, la celebración contará con animación infantil, talleres y música, hasta el velatorio de O Chapante y su posterior entierro.