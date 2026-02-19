El Pazo da Cultura volvió a llenarse de música, humor y retranca gracias a la segunda semifinal del 34 Concurso de Murgas de Pontevedra, en la que compitieron Equipo Ja, Jana de Leria, Arrombados y Leña Verde. En la primera eliminatoria, que se desarrolló el lunes, actuaron Naveiro, Val do Lérez, Tropa de Moncha A Caralla y Os Trapalleiros. Los cinco mejores grupos se enfrentarán por la victoria en la final que se celebra hoy, de 19.00 a 21.00 horas en el Pazo da Cultura, con María Carrera como presentadora. El ganador se llevará 1.200 euros, pero habrá premios para todos los participantes, así como una asignación de 250 euros solo por el hecho de actuar.

Cuatro grupos compiten para llegar a la final del Concurso de Murgas | GUSTAVO SANTOS