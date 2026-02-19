Confirman una condena por abusar de una niña de 12 años con discapacidad

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la pena de cinco años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 12 años con discapacidad intelectual. Según se recoge en el fallo, la menor tiene reconocido un grado de discapacidad del 43% al constar un trastorno de aprendizaje en relación discapacidad intelectual leve y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que, añade, «deriva en cierta inmadurez emocional y dificultades para comprensión y explicación de conceptos».

Por su parte, el condenado, de 31 años en el momento de los hechos, era vecino de la abuela de la víctima y tenía relación con la familia, ya que realizaba trabajos agrarios para ellos. Por eso, era frecuente que estuviese en la vivienda y se ocupase en alguna ocasión de recoger a la víctima y a su hermana menor cuando llegaban en autobús.

Asimismo, los hechos probados apuntan que desde enero de 2022 comenzó una relación entre ambos que la menor interpretó «como propio de una relación de novios». Además, la sentencia subraya que el acusado conocía de las circunstancias que determinaban la consideración de la menor como discapacitada, así como la creencia de ella sobre el tipo de relación que mantenían y su poca comprensión sobre la relevancia de los actos que realizaban. En ese contexto, «aprovechando la cierta intimidad que tenían sobre todo en las cuadras de la casa de la abuela de la menor, se produjeron diversos encuentros con contenido sexual».

Ahora, el alto tribunal gallego no observa violación de la presunción de inocencia y ve «visos sólidos de fiabilidad» en la declaración de la víctima. Por estos y otros motivos, el TSXG desestima el recurso presentado. La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.