Casi 213.000 visitantes nacionales

Pontevedra cerró 2025 con 212.908 visitantes procedentes de otras provincias del territorio nacional, según los datos del INE. En el conjunto del año, el destino se movió en torno a una media de 17.742 turistas nacionales al mes, con un comportamiento marcado por la estacionalidad, aunque sin desplomes bruscos fuera del verano.

El mayor volumen de este turismo español se registró en agosto (24.845 viajes), seguido de julio (22.705), confirmando el tirón de la temporada alta. En el extremo contrario, el mínimo llegó en noviembre (14.672), lo que deja una brecha de 10.173 viajes entre el mes punta y el valle (casi un 70% más en agosto). Solo julio y agosto concentraron 47.550 viajes, es decir, el 22,3% del total anual (y junio-agosto, un 30,2%).

Por procedencias, el peso del entorno cercano fue determinante: Galicia aportó 117.432 viajes, el 55,2% del total. Dentro de la comunidad, A Coruña fue la provincia líder con 83.723 viajes (un 39,3% de todo el turismo nacional recibido por Pontevedra), muy por delante de Ourense (21.067) y Lugo (12.642). Fuera de Galicia, el gran motor fue Madrid, con 33.872 viajes (15,9%), mientras que Barcelona se situó como la siguiente gran emisora (6.219).

Noticias relacionadas

En la parte baja del ranking, Ceuta no registró viajes hacia Pontevedra en 2025 y, entre las aportaciones más reducidas, destacan Melilla (37), Soria (73) o Teruel (94). El patrón sugiere una demanda muy concentrada en el mercado de proximidad (especialmente Galicia) y en grandes focos emisores como Madrid, que además tienden a reforzarse en verano. Por ejemplo, Madrid alcanzó su máximo mensual en agosto (5.173 viajes) y Barcelona también tocó techo ese mes (1.110).