La UNED ofrece un taller sobre eclipses de sol

La UNED en Pontevedra pondrá en marcha el 23 de febrero, hasta el 16 de marzo, en el Aula Universitaria de Ponteareas, un taller presencial dedicado a explorar en profundidad los eclipses de Sol desde múltiples perspectivas científicas, históricas y prácticas, con especial atención al fenómeno previsto para esta verano.

