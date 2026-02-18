La UNED ofrece un taller sobre eclipses de sol
La UNED en Pontevedra pondrá en marcha el 23 de febrero, hasta el 16 de marzo, en el Aula Universitaria de Ponteareas, un taller presencial dedicado a explorar en profundidad los eclipses de Sol desde múltiples perspectivas científicas, históricas y prácticas, con especial atención al fenómeno previsto para esta verano.
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo
- Triunfan Última Llamada y Solfamidas
- Historia en ruinas: la Granja de los Jesuitas
- Derrota del Pontevedra casi tres meses después
- Poio, Marín y Cuntis suspenden sus desfiles de Carnaval por la lluvia
- El sol indulta a la gran cita del Carnaval
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno