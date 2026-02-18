Últimos días de «A pandeireta galega»
La Diputación de Pontevedra mantiene abierta al público «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», exposición itinerante del Consello da Cultura Galega, hasta el 27 de febrero en el vestíbulo principal del Pazo provincial. La muestra reivindica la actualidad de uno de los instrumentos más tradicionales de la música gallega.,
- La Guardia Civil inmoviliza 186 toneladas de pescado congelado en Marín
- Dos marineros de O Grove se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo
- Triunfan Última Llamada y Solfamidas
- Historia en ruinas: la Granja de los Jesuitas
- Derrota del Pontevedra casi tres meses después
- Poio, Marín y Cuntis suspenden sus desfiles de Carnaval por la lluvia
- El sol indulta a la gran cita del Carnaval
- Cerrados los paseos fluviales en uno de los días más lluviosos del invierno