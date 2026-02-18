Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

Últimos días de «A pandeireta galega»

La Diputación de Pontevedra mantiene abierta al público «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», exposición itinerante del Consello da Cultura Galega, hasta el 27 de febrero en el vestíbulo principal del Pazo provincial. La muestra reivindica la actualidad de uno de los instrumentos más tradicionales de la música gallega.,

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents