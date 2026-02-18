Movilización
Trabajadores del metal se concentran en Vilaboa por un «convenio digno»
Personas trabajadoras del comercio del metal de la provincia de Pontevedra se movilizaron ayer en Vilaboa para reclamar un convenio colectivo digno y rechazar las propuestas regresivas de la patronal. La protesta llega después de las desarrolladas en Vigo coincidiendo con las reuniones de la mesa de negociación del convenio del metal, en la que también participa la asociación empresarial Atra.
