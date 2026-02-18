La Rosca, la estrella en Campañó
La parroquia pontevedresa festejó una vez más, tras su recuperación en 2015, la tradicional celebración que reunió a múltiples participantes que pelearon por ser los más rápidos para llevarse el premio
Una de las tradiciones más antiguas del Entroido de la parroquia de Campañó es la Corrida da Rosca, cuyas primeras celebraciones se llevaron a cabo en el siglo XIX. Sin embargo, en 1914 dejó de realizarse, llevándose a cabo su recuperación más de cien años después, en 2015, gracias a la colaboración de los vecinos junto al Concello de Pontevedra.
La popular rosca de pan de trigo esperó en la línea de meta colgada como acostumbra en un palo. Los participantes desafiaron a la lluvia para competir por llegar en la primera posición al final del recorrido para llevarse el pan a modo de trofeo.
Pontevedra continúa así con su programación de carnaval, superando ya el ecuador de las actividades previstas. Este viernes es el turno de la trigésimo novena edición de la Mostra da Parodia do Entroido, que reunirá a nueve grupos en diferentes puntos de la ciudad y entregará los premios a medianoche.
Para el sábado, el velatorio de Ravachol está programado para las 18.00 horas y se extenderá con diferentes actividades durante el resto de la jornada para poner el broche final al carnaval pontevedrés.
