Cerdedo-Cotobade
Residencia a vista de dron
Avanza el geriátrico de Carballedo
N. D.
Cerdedo-Cotobade
Las obras de la nueva residencia de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, ya muestran mucho más que su esqueleto. A vista de dron ya se aprecia la configuración arquitectónica del edificio, con la ejecución de la estructura de hormigón armado, ya avanzada, con los pilares, vigas y forjados que definen los distintos niveles y organizan la futura distribución interior de los espacios. Están ya ejecutados los muros de contención y el perímetro estructural, adaptando el conjunto a la topografía del terreno para garantizar estabilidad, accesibilidad y una correcta integración en el entorno.
