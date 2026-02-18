Residencia a vista de dron

Las obras de la nueva residencia de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, ya muestran mucho más que su esqueleto. A vista de dron ya se aprecia la configuración arquitectónica del edificio, con la ejecución de la estructura de hormigón armado, ya avanzada, con los pilares, vigas y forjados que definen los distintos niveles y organizan la futura distribución interior de los espacios. Están ya ejecutados los muros de contención y el perímetro estructural, adaptando el conjunto a la topografía del terreno para garantizar estabilidad, accesibilidad y una correcta integración en el entorno.