Los «problemáticos» ficus se despiden de las calles de Pontevedra

La nueva fase del plan municipal de gestión del arbolado urbano ha comenzado esta semana con la retirada y relevo de los ficus de las calles Joaquín Costa y Pintor Laxeiro. La intervención afecta a siete ejemplares que, debido a sus grandes dimensiones, «estaban generando problemas de convivencia con el vecindario y con distintas infraestructuras», apunta Xaquín Moreda desde la Concellaría de Servizos Urbanos.

El Concello busca resolver los conflictos provocados por sus raíces y copas para «garantizar espacios públicos más seguros, accesibles y luminosos». Al tratarse de una especie de gran envergadura y hoja perenne sin espacio suficiente en calles urbanas, «genera muchos problemas», señalan.

Algunos de los motivos de su retirada son la falta de luminosidad y la invasión de fachadas. Aseguran que las copas tapan la entrada de luz durante todo el año y llegan a bloquear ventanas en viviendas de pisos bajos. Los daños en la vía pública levantando aceras y dificultando la movilidad se suman al mantenimiento considerado insostenible, ya que su tamaño obliga a podas constantes y agresivas que no son óptimas ni para la salud del árbol ni para la seguridad vial.

Moreda explicó que la actuación da continuidad a un programa de renovación del arbolado urbano aplicado con anterioridad en otras zonas de la ciudad y recordó que «en ejercicios precedentes, el Concello ya retiró los ficus de Salgueiriños, Rafael Dieste, Rodríguez Seoane y Losada Diéguez». A modo de sustituto, se optó por plantar magnolias kobus, una solución que ahora se replicará en Joaquín Costa y Pintor Laxeiro.

Con este cambio, el Concello prevé que en invierno, al caer la hoja caduca, la luz solar alcance las fachadas y las viviendas, mejorando el bienestar del vecindario, mientras que en primavera y verano las nuevas plantaciones aportarán sombra y color.

Los trabajos se enmarcan en la campaña de gestión del arbolado que contempla actuaciones en 561 ejemplares repartidos en más de 30 espacios de la ciudad. Además de este relevo, la misión incluyó la retirada de ameixeiras en la calle Virxinia Pereira, por las molestias causadas por los frutos y la atracción de avispas, junto a la eliminación de castaños en el Colegio de Xeve, a petición del propio centro.

Noticias relacionadas

Desde la Concejalía se recuerda que las talas y retiradas tienen un carácter de mejora urbana y que la reposición de ejemplares, como las nuevas magnolias, se realizará en la época más propicia para el enraizamiento, a comienzos de la primavera.