La PO-11 entra en la lista de carreteras del Estado con riesgo de accidentes de tráfico

La carretera PO-11, tan de actualidad desde hace semanas por las constantes inundaciones que registra durante los temporales a consecuencia de la subida de la marea, arrastra ahora otra etiqueta. La de formar parte de la lista de tramos de riesgo de accidentes de tráfico. Así consta en el informe «Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2025» elaborado por iRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, por sus siglas en inglés) -del que forman parte el RACC y la Fundación RACE.

El documento analiza únicamente los viales de titularidad estatal y también incluye otros tramos en la comarca como la N-541 entre Pontevedra y Ourense, la N-550 en Valga y la N-6430, que pasa por Cuntis y Caldas. Según el informe, el índice de riesgo de siniestralidad en autopistas y autovías del Estado aumenta por primera vez en 15 años, mientras un total de 3.122 kilómetros de carreteras estatales en España presentan un riesgo elevado o muy elevado, lo que supone un 11,8% del total.

Analiza la peligrosidad de 26.470 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE), repartidos en 3.595 tramos, teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros entre 2022 y 2024, su gravedad y su relación con las características de las vías. Las carreteras estatales suponen un 16% de las totales en España y canalizan el 53% del tráfico total de vehículos.

El resultado se estructura en un «índice de riesgo», definido como el número de siniestros mortales y graves ocurridos en un tramo en función de la intensidad del tráfico.

Es aquí donde aparece la PO-11, pero no en el tramo que se inunda con cada temporal, sino los 1,3 kilómetros, también de dos carriles por sentido, entre el nudo de Salcedo de la AP-9 y la rotonda de Mollavao. Según el informe, en el periodo analizado se registraron cinc accidentes con un fallecido y cinco heridos graves.

También figura en el listado la N-550 en el kilómetro 85, que corresponde a Valga, con un índice de riesgo mas alto aunque registró entre 2022 y 2024 unas cifras similares de siniestralidad que la PO-11.

El documento hace referencia a dos carreteras más de la comarca, la N-541 y la N-640. En el primer caso, se cita el tramo entre los kilómetros 51 y 60, con dos accidentes en el periodo analizado, que no incluye el tráfico siniestro del puente de Pedre en la Nochebuena de 2022, con siete fallecidos, ya que ocurrió en el kilómetro 67. En cuando a la N-640, se analizó el recorrido entre los kilómetros 229 y 240 y centrado en buena parte en el tráfico pesado.

El informe explica que «en la presente campaña se analizan los datos correspondientes al periodo 2022–2024, lo que permite evaluar la evolución más reciente de la siniestralidad grave y mortal en la Red de Carreteras del Estado, así como identificar patrones persistentes de riesgo y concentraciones territoriales y funcionales de la accidentalidad».

Añade que «el análisis de este periodo pone de manifiesto que, tras la reducción de la movilidad registrada durante la pandemia, la siniestralidad grave y mortal ha vuelto a situarse en valores similares a los registrados en años anteriores. Este repunte de la siniestralidad presenta una distribución desigual en la red, lo que justifica la necesidad de profundizar en el análisis por tramos y tipologías de infraestructura».

También indica que «la evaluación realizada permite, por tanto, no solo conocer el nivel de riesgo de cada tramo de la Red de Carreteras del Estado, sino también identificar aquellos tramos donde el riesgo se mantiene de forma persistente a lo largo del tiempo, lo que evidencia la existencia de factores estructurales asociados a la infraestructura que requieren actuaciones prioritarias y específicas».

Siguiendo la tendencia de campañas anteriores, el presente informe analiza el nivel de riesgo de cada uno de los tramos homogéneos de la Red de Carreteras del Estado; la evolución de la siniestralidad a lo largo del tiempo; la identificación de tramos de riesgo elevado y su distribución territorial; y el comportamiento específico de determinados usuarios, como los vehículos pesados y los vehículos de dos ruedas motorizados».