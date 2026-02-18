Moraña proyecta una senda peatonal entre Santa Lucía y As Cortiñas

El Concello de Moraña pondrá en marcha un proyecto de humanización urbana que contempla la creación de una senda peatonal y la mejora de la conexión viaria entre la rúa de Santa Lucía y el lugar de As Cortiñas. La actuación cuenta con un presupuesto de 299.152 euros y será financiada al amparo del Plan +Provincia 2025 de la Diputación de Pontevedra. Según el diseño elaborado por el gobierno local, la intervención permitirá redistribuir 3.705 metros cuadrados del vial actual, que se prolonga a lo largo de 475 metros y presenta una anchura aproximada de ocho metros. El objetivo es reducir el espacio destinado a vehículos hasta los 2.324 metros cuadrados para ganar 1.380 metros cuadrados de uso exclusivo para peatones.

El proyecto incluye la creación de un itinerario peatonal en hormigón coloreado a lo largo de 334 metros, con una anchura de 2,5 metros, y dotado de bolardos para separarlo adecuadamente de la calzada. La vía para el tráfico rodado mantendrá los carriles de circulación, pero verá renovada su capa de rodadura. Además, en el entronque con la calle se instalarán plataformas de circulación en cota única para reforzar la seguridad.