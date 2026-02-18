Liberado un conductor que quedó atrapado tras colisionar dos camiones en Sanxenxo
Ocurrió en la autovía do Salnés a su paso por la parroquia de Nantes y uno de los vehículos pertenece a la flota municipal
R. P.
Una colisión entre dos camiones ha obligado a liberar este miércoles a uno de los conductores, que quedó atrapado en el interior de su vehículo. En concreto, el accidente ha tenido lugar en la Autovía do Salnés a su paso por la parroquia de Nantes, en Sanxenxo..
Según ha informado el 112 Galicia, la alerta se activó a las 12.30 horas tras recibir la comunicación de uno de los conductores implicados. Así, se alertó de que el afectado estaba consciente pero atrapado por las piernas.
Se solicitó la intervención de los bomberos de O Salnés, que liberaron al conductor del interior de la cabina. Posteriormente fue atendido por el 061 y evacuado a un centro hospitalario de referencia.
Uno de los camiones forma parte de la flota municipal de Sanxenxo, en concreto asignado al ársa de alumbrado público,
